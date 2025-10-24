Сегодня День Организации Объединенных Наций

CentralAsia (MNG) -

Сегодня, 24 октября, мировое сообщество отмечает День Организации Объединённых Наций.

Этот день отмечается во всем мире с 1948 года. В 1971 году Генеральная Ассамблея ООН в своей резолюции рекомендовала государствам-членам отмечать этот день как государственный праздник.

В этот день в 1945 году вступил в силу Устав ООН, и организация официально появилась на свет. Её миссия заключаеться в содействии миру и безопасности во всем мире и поощрении сотрудничества между государствами.

В XXI веке ООН взяла на себя ряд задач, не включенных в её Устав. Наиболее важными из них, по мнению организации, считаются Цели устойчивого развития - призыв к борьбе с нищетой, защите планеты, улучшению качества жизни и расширению возможностей для всех людей во всем мире.

Монголия вступила в ООН в 1961 году и с тех пор активно участвует в миротворческой деятельности. Страна поддерживает Цели устойчивого развития и вносит свой вклад в укрепление мира в регионе. С 2002 года Вооружённые силы Монголии принимают участие в операциях ООН, направив более 20 тысяч военнослужащих на 12 миссий.

Ежегодный День ООН служит напоминанием всему миру о ценностях мира, единства и коллективной ответственности.

