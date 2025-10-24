В Улаанбаатаре пройдет 19-й чемпионат Азии по шахматам среди школьников

В субботу, 25 октября, в отеле “Улаанбаатар” начнется 19-й чемпионат Азии по шахматам среди школьников.

Заявки на участие подали юные шахматисты из более чем 10 стран, включая Вьетнам, Австралию, Новую Зеландию, Индию и Китай. Кроме того, для участия в соревнованиях в Монголию прибыли 65 шахматистов из Российской Федерации. С тех пор как Российская Федерация присоединилась к Азиатской шахматной федерации в 2022 году, ее игроки получили право участвовать в чемпионате Азии.

Чемпионат Азии по шахматам среди школьников пройдет в столице с 25 октября по 2 ноября. Около 700 юных шахматистов будут соревноваться в группах среди мальчиков и девочек до 7, 9, 11, 13 лет, а также в группах юношей и девушек до 15 и 17 лет.

Представитель ФИДЕ, гроссмейстер Алтан-Улзийн Энхтуул отметила: “В чемпионате примут участие школьники из 21 аймака Монголии. Три лучших игрока получат возможность стать мастерами ФИДЕ. Это считается высоким рейтингом среди юниорских шахматных турниров. Победители также получат право участвовать в чемпионате Азии 2026 года. В рамках этого мероприятия мы примем более 2000 человек, включая родителей и опекунов участников, что по нашему мнению, окажет положительное влияние на экономику Монголии. В общей сложности зарегистрировались 500 монгольских школьников и около 200 игроков из-за рубежа. Из-за погодных условий зарегистрировалось относительно небольшое количество игроков из других стран”.

Победители 19-го чемпионата Азии среди школьников будут объявлены 2 ноября 2025 года.

