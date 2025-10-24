Конституционный суд Монголии признал неконституционным постановление Парламента об отставке премьер-министра

Конституционный суд Монголии вынес заключение №08, в котором признал, что Постановление №95 Великого Государственного Хурала от 17 октября 2025 года противоречит положениям Конституции Монголии.

В частности, на своем заседании 22 октября 2025 года Конституционный суд рассмотрел возможное нарушение действий заместителя Председателя парламента Хурэлбаатарын Булгантуяа и Постановления №95, принятого Парламентом 17 октября 2025 года, на предмет соответствия Конституции и вынес соответствующее заключение.

В заключении говорится, что Хурэлбаатарын Булгантуяа нарушила статьи 1.2 и 43.1 Конституции Монголии, председательствуя на пленарном заседании Великого Государственного Хурала. Действия заместителя Председателя парламента противоречат положениям статьи 1.2 Конституции, которая определяет основную цель государственной деятельности, в частности обеспечение демократии и верховенства закона, а также статье 43.1, которая гласит: "Если не менее одной четверти членов Великого Государственного Хурала официально внесут предложение об отставке Премьер-министра, Великий Государственный Хурал должен начать рассмотрение этого вопроса в течение трех дней и принять решение в течение десяти дней. Если большинство всех членов Великого Государственного Хурала проголосуют за это предложение, постановление Великого Государственного Хурала об отстранении Премьер-министра считается принятым, и новый Премьер-министр должен быть назначен в течение тридцати дней".

Также указано, что Постановление №95 Великого Государственного Хурала об освобождении от должности Премьер-министра Монголии нарушает статьи 1.2, 43.1 и 70.1 Конституции Монголии.

Статья 70.1 Конституции предусматривает, что все законы, указы и другие решения государственных органов, а также деятельность всех организаций и граждан должны полностью соответствовать Конституции.

