Компания “Эрдэнэс Таван толгой” экспортировала 21 миллион тонн угля за 10 месяцев

По состоянию на 22 октября этого года компания “Эрдэнэс Таван толгой” экспортировала 21 миллион тонн угля в результате улучшения своей продажи и оптимизации отгрузки и транспортной логистики.

Из общего объема 20,5 млн тонн угля было экспортировано через пограничный переход Гашуунсухайт, а 0,5 млн тонн - через погранпереход Ханги. Только 18 октября было отправлено 406 грузовиков с углем, что стало самым высоким суточным объемом экспорта, зафиксированным в этом году.

На фоне растущего спроса на уголь в Китае доля угля, продаваемого через фондовую биржу, увеличилась с 28 процентов в январе этого года до 40 процентов к октябрю.

