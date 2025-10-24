В Цюрихе открылась выставка "Монголия: путешествие во времени"

Национальный музей Монголии “Чингис хаан” в сотрудничестве с музеем Ритберга Швейцарской Конфедерации открыл специальную выставку под названием “Монголия: путешествие во времени” в Цюрихе 23 октября 2025 года. Это больше, чем просто выставка, это полотно, которое оживляет прошлое, развеивает мифы и раскрывает духовную культуру кочевников.

Цель этой выставки – распространить славу и величие Великого Чингис хаана по всему миру, популяризировать наследие и культуру монголов-кочевников и помочь будущим поколениям понять историческое значение и глобальное влияние Чингис хаана и Монгольской империи.

Посетители увидят 235 экспонатов, начиная от древних гуннских сокровищ заканчивая реликвиями Монгольской империи (I–XIV века). Они поступили из коллекций Национального музея "Чингис хаан", музея "Хархорум" и Института археологии Академии наук Монголии и будут выставлены в музее Ритберга до 22 февраля 2026 года.

Подобно симфонии в трех действиях, выставка переплетает современное искусство с историей, бросая вызов традиционным представлениям о Монголии. Она состоит из трех разделов. В нем рассказывается о том, как монголы были частью древнего культурного региона, который активно участвовал в евразийских обменах культурой, технологиями и товарами, охватывавших территорию от империи хунну до Монгольской империи.

На церемонии открытия выступил исполняющий обязанности государственного секретаря Министерства культуры Б.Даваацэрэн: "Эта выставка представляет собой редкую возможность донести тысячелетнее наследие и суть национального менталитета древних кочевников до современных людей. Это глубокое выражение истории, художественного наследия и духовности монгольского народа. Культура – это самый мощный язык, который объединяет народы, и эта выставка - яркий пример этого замечательного языка".

Директор Национального музея "Чингис хаан", академик Сампилдондовын Чулуун, добавил поэтическую нотку: "Здесь мы не только погружаемся в историю кочевников, но и открываем для себя мир чудес, технологий и ремесел. Будущее – это загадка, а прошлое – захватывающая сага, полная посланий для завтрашнего дня". Академик выразил благодарность музею Ритберга за его коллекцию монгольского и восточного искусства, которая стала частью этого глобального диалога.

