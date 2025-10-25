Занданшатар побеждает во внутрипартийной борьбе

слева: Энхбаяр Баттөмөр и Занданшатар Гомбожав

В верхах Монгольской народной партии началась ожесточённая борьба за лидерство в партии.

В течение нескольких дней Монгольская народная партия вела ожесточённую борьбу в пресс-релизах и на партийных собраниях по вопросу выбора партий и их лидера. Всё это решал Конституционный суд. Конституционный суд Монголии признал постановление парламента об отставке премьер-министра Занданшатара Гомбожава противоречащим положениям Конституции страны.

Отмечается, что постановление нарушает статьи 1.2, 43.1 и 70.1 Конституции Монголии, в которых идет речь об основной цели государственной деятельности и работе Великого Государственного Хурала.

Ранее свое вето на постановление наложил президент страны Хурэлсух Ухнаа. Свое решение глава государства аргументировал процедурными нарушениями при голосовании.

Председатель комитета по государственному развитию Великого Государственного Хурала Сандаг-Очир Цэнд и вице-спикер парламента Булгантуяа Хурэлбаатар — инициаторы отставки премьер-министра, нарушившие Конституцию — могут в ближайшее время остаться без должностей или вообще лишиться мандатов. Если их коллеги добавят этот вопрос в повестку следующей сессии Хурала.

Так или иначе, после всего этого Занданшатар победил и начал назначать своих людей на важные должности в Кабинете министров.

Премьер-министр Занданшатар представил депутата Энхбаяра для назначения на должность министра юстиции и внутренних дел

Премьер-министр Монголии Занданшатар Гомбожав представил Великому Государственному Хуралу свое решение о назначении члена Парламента Энхбаяра Баттөмөра членом Кабинета министров и министром юстиции и внутренних дел в соответствии со статьей 39, разделом 4 Конституции Монголии и статьей 23, статьей 1.2 Закона о Правительстве Монголии.

«Премьер-министр осуществляет особые полномочия, предоставленные Конституцией, и я уверен, что правительство, работая в полном составе, успешно реализует свой план действий и выполнит свои основные обязанности при поддержке народа и парламента», — заявил Занданшатар.

Статья 39, раздел 4 Конституции Монголии гласит: «Член Правительства назначается, освобождается от должности и уходит в отставку Премьер-министром по представлению Великому Государственному Хуралу и Президенту. Член Правительства приносит присягу перед Великим Государственным Хуралом». Таким образом, поскольку решение Премьер-министра об освобождении Мөнхбаатара Лхагвы от обязанностей министра юстиции и внутренних дел и назначении Энхбаяра Баттөмөра на эту должность было официально представлено Президенту и Великому Государственному Хуралу, новое назначение вступит в силу после того, как депутат Энхбаяр принесет присягу перед Великим Государственным Хуралом.

