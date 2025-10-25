В Ханое открылась для подписания международная конвенция по борьбе с киберпреступностью

CentralAsia (CA) - В Ханое (Вьетнам) 25 октября открылась для подписания первая в мире международная конвенция по предотвращению и предупреждению киберпреступности и борьбы с ней. Об этом сообщили в ООН.

После подписания документ должны ратифицировать каждое государство-участник в соответствии со своими процессами.

Цель конвенции – повысить эффективность мер по предотвращению киберпреступлений, укрепив международное сотрудничество в этой сфере и способствуя наращиванию потенциала, особенно в развивающихся странах.

«Конвенция ООН против киберпреступности – это мощный, юридически обязывающий инструмент, призванный укрепить нашу коллективную защиту от киберпреступности», – отметил генсекретарь ООН Антониу Гутерриш на церемонии подписания.

Основные положения Конвенции включают:

создание первого глобального механизма для сбора, обмена и использования электронных доказательств в отношении всех тяжких преступлений;

ведение уголовной ответственности за киберпреступления, а также за правонарушения, связанные с онлайн-мошенничеством, сексуальной эксплуатацией детей в интернете и вовлечением детей в противоправную деятельность в сети;

признание преступления несанкционированного распространения интимных изображений;

создание первой в мире круглосуточной глобальной сети для оперативного сотрудничества между государствами;

признание необходимости развития возможностей государств для эффективного расследования киберпреступлений.

Конвенция ООН против киберпреступности была принята Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 2024 года и вступит в силу спустя 90 дней после ратификации 40 государствами-участниками.