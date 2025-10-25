В Узбекистане задержаны граждане, хранившие более 9 кг наркотиков
18:34, 25 октября 2025
CentralAsia (UZ) - В трех районах Узбекистана задержаны лица, хранивших более 9 кг наркотиков, сообщает Спутник Узбекистан.
В Ургутском районе Самаркандской области задержан 27-летний мужчина при попытке ввезти 8,8 кг опия из Таджикистана.
В Деновском районе Сурхандартинской области у 56-летнего мужчины обнаружено 31 грамм опия. Он был ранее судим.
В Гурланском районе Хорезмской области мужчина был задержан при попытке продать 877 грамм гашиша. Он был ранее дважды судим.
По всем фактам возбуждены уголовные дела, подозреваемые арестованы.
