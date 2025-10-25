экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Узбекистане задержаны граждане, хранившие более 9 кг наркотиков

CentralAsia (UZ) -  В трех районах Узбекистана задержаны лица, хранивших более 9 кг наркотиков, сообщает Спутник Узбекистан. 

В Ургутском районе Самаркандской области задержан 27-летний мужчина при попытке ввезти 8,8 кг опия из Таджикистана.

В Деновском районе Сурхандартинской области у 56-летнего мужчины обнаружено 31 грамм опия. Он был ранее судим. 

В Гурланском районе Хорезмской области мужчина был задержан при попытке продать 877 грамм гашиша. Он был ранее дважды судим. 

По всем фактам возбуждены уголовные дела, подозреваемые арестованы.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com