В Узбекистане отменяется судимость для несовершеннолетних, отбывших наказание
- Узбекистан, общество
- 18:48, 25 октября 2025
CentralAsia (UZ) - В Узбекистане отменят судимость для несовершеннолетних, отбывших наказание, сообщает газета Биржа.
Правило не распространяется на тех, кто совершил особо тяжкие, повторные или умышленные преступления.
Также документ предусматривает сокращение минимальных сроков наказаний для несовершеннолетних - ограничение свободы и лишение свободы могут назначаться от одного месяца. Ранее минимальный срок был 6 месяцев.
По информации, данные поправки направлены на гуманизацию уголовного законодательства и содействие социальной реабилитации подростков, совершивших правонарушения.
