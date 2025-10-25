В Узбекистане отменяется судимость для несовершеннолетних, отбывших наказание

// АКИpress

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане отменят судимость для несовершеннолетних, отбывших наказание, сообщает газета Биржа.

Правило не рас­про­стра­ня­ет­ся на тех, кто со­вер­шил особо тяж­кие, по­втор­ные или умыш­лен­ные пре­ступ­ле­ния.

Также до­ку­мент преду­смат­ри­ва­ет со­кра­ще­ние ми­ни­маль­ных сро­ков на­ка­за­ний для несо­вер­шен­но­лет­них - огра­ни­че­ние сво­бо­ды и ли­ше­ние сво­бо­ды могут на­зна­чать­ся от од­но­го ме­ся­ца. Ранее минимальный срок был 6 месяцев.

По информации, данные по­прав­ки на­прав­ле­ны на гу­ма­ни­за­цию уго­лов­но­го за­ко­но­да­тель­ства и со­дей­ствие со­ци­аль­ной ре­а­би­ли­та­ции под­рост­ков, со­вер­шив­ших пра­во­на­ру­ше­ния.