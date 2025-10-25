Премьер-министр Армении посетит Казахстан

CentralAsia (KZ) - Премьер-министр Армении Никол Пашинян посетит Казахстан с официальным визитом. Об этом говорится в поздравительном послании президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву по случаю Дня Республики.

«Надеюсь, что в ходе моего официального визита в Казахстан, который запланирован на ближайшее время, мы обсудим армяно-казахстанскую межгосударственную повестку дня на благо дружбы, процветания и развития нацеленных на будущее двусторонних стратегических отношений», - говорится в сообщении.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения