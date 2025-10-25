экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Премьер-министр Армении посетит Казахстан 

CentralAsia (KZ) -  Премьер-министр Армении Никол Пашинян посетит Казахстан с официальным визитом. Об этом говорится в поздравительном послании президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву по случаю Дня Республики. 

«Надеюсь, что в ходе моего официального визита в Казахстан, который запланирован на ближайшее время, мы обсудим армяно-казахстанскую межгосударственную повестку дня на благо дружбы, процветания и развития нацеленных на будущее двусторонних стратегических отношений», - говорится в сообщении.

