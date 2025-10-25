Токаев назначил Марата Ирменова заместителем председателя КНБ Казахстана
CentralAsia (KZ) - Марат Ирменов назначен заместителем председателя КНБ Казахстана. Об этом сообщило Informburo.kz.
Эту должность с октября 2024 года занимал Канатай Далматов. По распоряжению президента Касым-Жомарт Токаева Далматов освобождён от должности, а на его место назначен Марат Ирменов.
Марат Ирменов занимал должность начальника территориального органа, генерал-майор национальной безопасности.
Ранее пресс-служба президента сообщала, что Токаев принял председателя комитета Ермека Сагимбаева. Глава государства заслушал отчёт об основных итогах работы ведомства с начала года и задачах на предстоящий период.
