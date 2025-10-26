Экс-спикер парламента Монголии обвинен в коррупции

Бывшему спикеру Великого Государственного Хурала Амарбаясгалану Дашзэгве предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных соответствующими статьями Закона «О коррупционных преступлениях».

Появилась серьёзная информация о том, что бывший спикер парламента Амарбаясгалан Дашзэгвэ может быть причастен к «угольному делу». В связи с этим фракция Демократической партии требует от него воздержаться от руководства парламентом до завершения расследования.

Однако он подал в отставку с поста спикера парламента и был отстранен от должности в прошлую пятницу /17.10.2025/. Сегодня также стало известно, что в отношении него возбуждено дело о коррупции и предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных соответствующими статьями Закона «О коррупционных преступлениях».

В этой связи министр юстиции и внутренних дел Энхбаяр Баттөмөр сообщил на своей странице X: «Следственные органы дали разъяснения. Бывшему спикеру парламента, депутату парламента Амарбаясгалану предъявлены обвинения в преступлениях, предусмотренных соответствующими статьями Особенной части «Коррупционные преступления» Уголовного кодекса. Целесообразно получить более подробную информацию от прокуратуры».

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

