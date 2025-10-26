экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Узбекистан и ООН подписали новую Рамочную программу сотрудничества 

CentralAsia (UZ) -  Узбекистан и ООН подписали новую Рамочную программу сотрудничества на 2026–2030 годы. 

Документ направлен на содействие устойчивому развитию, сокращение неравенства и обеспечение равных возможностей для всех граждан. В течение пяти лет программа определит приоритеты деятельности 25 агентств, фондов и программ ООН, поддерживающих реализацию национальных целей развития республики.

Новая программа охватывает шесть ключевых направлений:

эффективное управление и верховенство закона;

занятость и социальную защиту;

здравоохранение;

образование;

экологическую устойчивость;

развитие региона Приаралья.

В мероприятии приняли участие первый зампредседателя Сената Олий Мажлиса Узбекистана, ректор Университета мировой экономики и дипломатии Содик Сафоев и постоянный координатор системы ООН в Узбекистане Сабине Махл.

