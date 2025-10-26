- Узбекистан, общество
- 12:32, 26 октября 2025
CentralAsia (UZ) - Узбекистан и ООН подписали новую Рамочную программу сотрудничества на 2026–2030 годы.
Документ направлен на содействие устойчивому развитию, сокращение неравенства и обеспечение равных возможностей для всех граждан. В течение пяти лет программа определит приоритеты деятельности 25 агентств, фондов и программ ООН, поддерживающих реализацию национальных целей развития республики.
Новая программа охватывает шесть ключевых направлений:
эффективное управление и верховенство закона;
занятость и социальную защиту;
здравоохранение;
образование;
экологическую устойчивость;
развитие региона Приаралья.
В мероприятии приняли участие первый зампредседателя Сената Олий Мажлиса Узбекистана, ректор Университета мировой экономики и дипломатии Содик Сафоев и постоянный координатор системы ООН в Узбекистане Сабине Махл.