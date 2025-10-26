В Таджикистане внедрят ИИ в национальную систему образования

CentralAsia (TJ) - Совет по искусственному интеллекту Таджикистана при Министерстве промышленности и новых технологий, Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) и компания zypl.ai подписали Соглашение о намерениях по реализации проекта Project Soro — Искусственный интеллект для инклюзивного образования в Таджикистане. Об этом сообщил Аsiaplustj.

Проект реализуется с целью сделать цифровое обучение доступным для каждого ученика и помочь молодежи освоить навыки будущего.

Совет по ИИ координирует проект и разрабатывает стандарты. ЮНИСЕФ обеспечивает этичность и защиту прав ребёнка, а zypl.ai — адаптацию, обучение и внедрение SoroLLM.

К 2027 году «Введение в искусственный интеллект» станет обязательным предметом во всех школах. Проект охватит 4 000 школ и 2 млн учеников, подготовит до 2 000 ИИ-специалистов.

Запуск запланирован на IV квартал 2025 года, реализация — до 2028 года с участием международных организаций, доноров и частного сектора.

