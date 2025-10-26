В Узбекистане устраняют расточительство на семейных мероприятиях

Ресторан (иллюстративное фото)

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане стартовала масштабная трехмесячная кампания по устранению расточительства и помпезности на свадьбах и семейных мероприятиях.

Как сообщает Podrobno.uz, организатором кампании стал Республиканский центр духовности и просветительства.

По словам председателя Ассоциации махаллей Узбекистана Кахрамона Куронбаева, главная цель программы – укрепить культуру скромности и смирения, внедрить привычку проводить свадьбы и мероприятия без излишней помпезности.

В рамках 90-дневной программы будут реализованы проекты, направленные на популяризацию среди граждан таких добродетелей, как умеренность, воздержание от расточительства, благодарность и толерантность. Пройдут семинары-тренинги и открытые диалоги, ожидается запуск медийных кампаний, роликов и передач, а также республиканский обучающий семинар.

В Узбекистане проведение свадеб, семейных торжеств, поминальных мероприятий и обрядов контролируется программой "Рациональное потребление".