экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Узбекистане устраняют расточительство на семейных мероприятиях
Ресторан (иллюстративное фото)
Ресторан (иллюстративное фото)

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане стартовала масштабная трехмесячная кампания по устранению расточительства и помпезности на свадьбах и семейных мероприятиях.

Как сообщает Podrobno.uz, организатором кампании стал Республиканский центр духовности и просветительства. 

По словам председателя Ассоциации махаллей Узбекистана  Кахрамона Куронбаева, главная цель программы – укрепить культуру скромности и смирения, внедрить привычку проводить свадьбы и мероприятия без излишней помпезности.

В рамках 90-дневной программы будут реализованы проекты, направленные на популяризацию среди граждан таких добродетелей, как умеренность, воздержание от расточительства, благодарность и толерантность. Пройдут семинары-тренинги и открытые диалоги, ожидается запуск медийных кампаний, роликов и передач, а также республиканский обучающий семинар. 

В Узбекистане проведение свадеб, семейных торжеств, поминальных мероприятий и обрядов контролируется  программой "Рациональное потребление".

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com