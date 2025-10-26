Драгоценности из Лувра переданы в Нацбанк Франции
- 14:41, 26 октября 2025
CentralAsia (CA) - Часть драгоценностей из Лувра 24 октября перевезена в хранилища Национального банка Франции и в условиях полной конфиденциальности и максимальной безопасности. об этом сообщила радиостанция RTL.
В хранилище Банка, расположенного на глубине 26 метров под землей, хранится 90% золотого запаса Франции.
Из галереи Аполлона в Лувре 19 октября было ограблено 8 исторических драгоценностей, оценочная стоимость которых составляет 88 млн евро.
