Задержаны двое подозреваемых в краже драгоценностей из Лувра

CentralAsia (CA) - Во Франции задержаны двое подозреваемых в краже драгоценностей из Лувра вечером 25 октября, сообщает Le Figaro.

По информации, бригада по борьбе с бандитизмом задержала одного из подозреваемых в аэропорту Руасси, когда тот готовился к посадке на рейс в Алжир. Второй преступник был арестован парижской судебной полицией в районе Сена-Сен-Дени.

Задержанных арестовали по статьям «организованная кража» и «преступный сговор с целью совершения преступления». Из галереи Аполлона в Лувре 19 октября было ограблено 8 исторических драгоценностей, оценочная стоимость которых составляет 88 млн евро.