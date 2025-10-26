Задержаны двое подозреваемых в краже драгоценностей из Лувра
- Азия и мир, общество
- 15:44, 26 октября 2025
- Просмотров: 3013
CentralAsia (CA) - Во Франции задержаны двое подозреваемых в краже драгоценностей из Лувра вечером 25 октября, сообщает Le Figaro.
По информации, бригада по борьбе с бандитизмом задержала одного из подозреваемых в аэропорту Руасси, когда тот готовился к посадке на рейс в Алжир. Второй преступник был арестован парижской судебной полицией в районе Сена-Сен-Дени.
Задержанных арестовали по статьям «организованная кража» и «преступный сговор с целью совершения преступления». Из галереи Аполлона в Лувре 19 октября было ограблено 8 исторических драгоценностей, оценочная стоимость которых составляет 88 млн евро.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.