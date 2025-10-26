экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Задержаны двое подозреваемых в краже драгоценностей из Лувра

CentralAsia (CA) -  Во Франции задержаны двое подозреваемых в краже драгоценностей из Лувра вечером 25 октября, сообщает Le Figaro.

По информации, бригада по борьбе с бандитизмом задержала одного из подозреваемых в аэропорту Руасси, когда тот готовился к посадке на рейс в Алжир. Второй преступник был арестован парижской судебной полицией в районе Сена-Сен-Дени.

Задержанных арестовали по статьям «организованная кража» и «преступный сговор с целью совершения преступления». Из галереи Аполлона в Лувре 19 октября было ограблено 8 исторических драгоценностей, оценочная стоимость которых составляет 88 млн евро.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com