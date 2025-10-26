экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Южной Корее начались рейды против нелегальных иммигрантов

CentralAsia (CA) -  В Южной Корее проходят рейды по выявлению иностранных граждан, находящихся в стране незаконно, сообщает Podrobno.uz.

По данным Министерства юстиции Кореи, рейды продлятся до 12 декабря 2025 года. За нарушения миграционного законодательства предусмотрены штраф, депортация и запрет на повторный въезд в страну.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com