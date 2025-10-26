В Южной Корее начались рейды против нелегальных иммигрантов
- Азия и мир, общество
26 октября 2025
- Просмотров: 875 Кыргызча
CentralAsia (CA) - В Южной Корее проходят рейды по выявлению иностранных граждан, находящихся в стране незаконно, сообщает Podrobno.uz.
По данным Министерства юстиции Кореи, рейды продлятся до 12 декабря 2025 года. За нарушения миграционного законодательства предусмотрены штраф, депортация и запрет на повторный въезд в страну.
