Узбекистан внедрит искусственный интеллект в систему образования

Фото The Sunday Times

CentralAsia (UZ) - Узбекистан внедрит программу ChatGPT EDU в систему образования. По информации заместителя начальника Департамента по финансовым технологиям, цифровизации и искусственному интеллекту Администрации президента Хикматилла Убайдуллаева, 26 октября состоялась первая рабочая встреча с представителями OpenAI.

На встрече узбекская сторона представила стратегию страны в сфере искусственного интеллекта и цифровизации, а также обсудила запуск образовательной программы ChatGPT EDU. Стороны договорились не создавать новую программу, а дополнить национальную инициативу «1 миллион AI-лидеров» экспертизой и курсами от OpenAI.

Платформа позволит узбекским школьникам, студентам и преподавателям учиться работать с ИИ на уровне мировых стандартов.