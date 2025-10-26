экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Узбекистан внедрит искусственный интеллект в систему образования
Фото The Sunday Times

CentralAsia (UZ) -  Узбекистан внедрит программу ChatGPT EDU в систему образования.  По информации заместителя начальника Департамента по финансовым технологиям, цифровизации и искусственному интеллекту Администрации президента Хикматилла Убайдуллаева, 26 октября состоялась первая рабочая встреча с представителями OpenAI. 

На встрече узбекская сторона представила стратегию страны в сфере искусственного интеллекта и цифровизации, а также обсудила запуск образовательной программы ChatGPT EDU. Стороны договорились не создавать новую программу, а дополнить национальную инициативу «1 миллион AI-лидеров» экспертизой и курсами от OpenAI.

Платформа позволит узбекским школьникам, студентам и преподавателям учиться работать с ИИ на уровне мировых стандартов.

