Президент США прибыл в Малайзию в рамках рабочей поездки по Азии

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп 26 октября прибыл в Малайзию на саммит АСЕАН в Куала-Лумпуре. По информации ВВС, в рамках саммита в присутствии Трампа Таиланд и Камбоджа подписали «Совместную декларацию об отношениях».

Сообщается, что Трамп далее примет участие в саммите в Южной Корее и посетит Японию. Также ожидается встреча с лидером Китая Си Цзиньпином.