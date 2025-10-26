Президент США прибыл в Малайзию в рамках рабочей поездки по Азии
- Азия и мир, политика
- 16:56, 26 октября 2025
CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп 26 октября прибыл в Малайзию на саммит АСЕАН в Куала-Лумпуре. По информации ВВС, в рамках саммита в присутствии Трампа Таиланд и Камбоджа подписали «Совместную декларацию об отношениях».
Сообщается, что Трамп далее примет участие в саммите в Южной Корее и посетит Японию. Также ожидается встреча с лидером Китая Си Цзиньпином.
