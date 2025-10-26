экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Президент США прибыл в Малайзию в рамках рабочей поездки по Азии

CentralAsia (CA) -  Президент США Дональд Трамп 26 октября прибыл в Малайзию на саммит АСЕАН в Куала-Лумпуре. По информации ВВС, в рамках саммита в присутствии Трампа Таиланд и Камбоджа подписали «Совместную декларацию об отношениях».

Сообщается, что Трамп далее примет участие в саммите в Южной Корее и  посетит Японию. Также ожидается встреча с лидером Китая Си Цзиньпином.

