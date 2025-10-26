экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Москве произошла драка с участием иностранных строителей. Некоторых участников депортируют

CentralAsia (CA) -  В ОМВД России 26 октября доставлены более 80 человек после массовой драки во дворе ЖК «Прокшино» в Новой Москве. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее информации, 19 доставленных задержаны по подозрению в хулиганстве, в отношении двоих из них рассматривается лишение ранее приобретенного гражданства РФ.

На 65 правонарушителей составлены протоколы по разным статьям Кодекса РФ об административных правонарушениях, в отношении некоторых будет решаться вопрос о выдворении с территории России

25 октября во дворе ЖК «Прокшино» произошла массовая драка с участием приезжих строителей. По словам местных жителей, участники драки выбили стекла на первых этажах домов и повредили автомобили.

