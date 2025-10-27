Переводчик из Северной Кореи ищет убежища через посольство Южной Кореи в Монголии

CentralAsia (MNG) - Японское информационное агентство Kyodo сообщает, что в августе северокорейский переводчик попросил убежища в посольстве Южной Кореи в Монголии во время визита делегации из Пхеньяна.

Агентство новостей Kyodo News со ссылкой на дипломатический источник сообщило в субботу, что переводчик сбежал через посольство Южной Кореи в столице Монголии Улан-Баторе в конце августа, путешествуя в составе группы под руководством Тхэ Хён Чоля, президента Академии общественных наук Северной Кореи.

Хотя принадлежность и должность переводчика не разглашаются, агентство Kyodo заявило, что существуют предположения о социальном статусе этого человека, учитывая ограничения Пхеньяна на поездки за границу.

Агентство новостей Kyodo также заявило, что Пхеньян заменил своего северокорейского посла в Монголии, что позволяет предположить, что дипломат был привлечен к ответственности за побег, хотя неясно, были ли эти два события напрямую связаны.

Информационное агентство сообщило, что министерство иностранных дел Южной Кореи, отвечая на вопрос по этому вопросу, заявило, что не может дать ответ.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения