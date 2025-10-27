Посол Монголии в США встретился с Первым Президентством в штаб-квартире Церкви

CentralAsia (MNG) - Церковь Иисуса Христа Святых последних дней помогает монголам освоить английский язык.

Посол впервые встретился со старейшиной Нилом Л. Андерсеном на Фестивале огней 2024 года в Вашингтоне, округ Колумбия.

22 октября Первое Президентство Церкви Иисуса Христа Святых последних дней приняло в своем штаб-квартире посла Монголии в Соединенных Штатах.

«Его Превосходительство Батбаяр Өлзийдэлгэр был встречен президентом Церкви Даллином Х. Оуксом и его советниками, президентом Генри Б. Айрингом и президентом Д. Тоддом Кристоферсоном, в здании администрации Церкви в Солт-Лейк-Сити, штат Юта», — сообщает The Church News.

Посол Батбаяр Өлзийдэлгэр завершил свой визит в Юту ужином, устроенным старейшиной Нилом Л. Андерсеном из Кворума Двенадцати Апостолов.

Посол впервые встретился со старейшиной Андерсеном в качестве почетного гостя на церемонии открытия Фестиваля огней в храме в Вашингтоне, округ Колумбия, в декабре прошлого года.

Благодаря их дружбе благотворительные пожертвования Святых последних дней были использованы для приобретения и распространения 3000 Chromebook среди студентов в Монголии.

«[Посол Батбаяр] сказал в Улан-Баторе, что они могут разобраться, как выучить английский язык, и у них есть [необходимые инструменты], но в этих провинциях им нужна помощь. Им нужен способ учиться онлайн», — сказал старейшина Андерсен. «Им нужны электронные возможности. Это стало огромным благословением для многих общин. Это удовлетворяет реальную потребность».

Недавно старейшина Андерсен разместил в социальных сетях пост о посещении Монголии в сентябре.

«Церковь создана. Она утверждается. Глас Господа звучит, и все, кто хочет услышать, могут услышать», — сказал он в видео.

Старейшина Андерсен видит радость и волнение членов Церкви в Монголии, узнав о строительстве первого храма в стране

Миссионерская работа в Монголии началась в 1992 году с шести супружеских пар миссионеров, которые преподавали в университетах и ​​старших классах и в частном порядке делились Евангелием Иисуса Христа с интересующимися. Первые два монгола, обращенные в веру, — ученики этих миссионеров — крестились в 1993 году.

Первый филиал в Улан-Баторе был создан в 1994 году.

Сегодня в Монголии насчитывается около 13 000 Святых последних дней, которые посещают около 25 общин.

Президент Рассел М. Нельсон объявил о планах строительства храма в Улан-Баторе (Монголия) 1 октября 2023 года.

