Нагойский университет расширяет программу докторантуры для госслужащих в Монголии

CentralAsia (MNG) -

Монгольские госслужащие вскоре начнут обслуживать своих граждан по японским стандартам

23 октября 2025 года в монгольском филиале Нагойского университета, одного из ведущих академических учреждений Японии, прошла церемония приветствия новых студентов докторской программы для государственных служащих.

В ходе мероприятия представители университета поздравили новых выпускников и рассказали о целях, структуре, условиях обучения и исследовательских возможностях программы. Выпускники программы также поделились своим исследовательским опытом, методологиями и достижениями после окончания университета.

Филиал Нагойского университета в Монголии был официально открыт в сентябре 2009 года, что стало важной вехой в академическом сотрудничестве Японии и Монголии, особенно в области права, государственной политики и развития государственной службы.

С момента основания филиала девять исследователей завершили докторскую программу в таких областях, как право, экология, здравоохранение, психология и образование. В этом учебном году к ним присоединились три студента, таким образом, общее число докторантов достигло 19.

Программа направлена ​​на повышение профессионального уровня государственных служащих по всей Азии. Она предоставляет госслужащим Монголии возможность получить докторскую степень, не прекращая при этом исполнение своих служебных обязанностей, что способствует устойчивому развитию страны.

Учебная программа сочетает современные технологии дистанционного обучения с краткосрочным обучением в Японии и включает регулярное руководство научными исследованиями и академические консультации.

В церемонии приняли участие представители филиалов Нагойского университета, офиса Нагойского университета в Монголии, посольства Японии в Улан-Баторе, JICA, Японо-монгольского центра развития человеческих ресурсов, выпускники и новые докторанты.

Монгольский филиал кампуса отвечает за реализацию транснациональных докторских программ для ведущих специалистов из стран Азии, предлагаемых Нагойским университетом через ASCI в Монголии. Монгольский филиал кампуса расположен в самом центре Улан-Батора, рядом с Дворцом правительства.

В филиале кампуса есть учебный класс, где студенты посещают занятия под руководством своих научных руководителей, используя наши услуги видеоконференцсвязи.

Гибридная докторская программа в филиале кампуса доступна для граждан Монголии, работающих государственными служащими, преподавателями национальных университетов, исследователями в национальных исследовательских институтах, юристами и судьями. Все, кто окончил магистратуру и желает получить докторскую степень, не прерывая своей важной работы в правительстве, могут подать заявку на участие в программе.

В настоящее время в кампусе-сателлите Монголии действует докторская программа в области права, медицины, экологии и образования. Ожидается, что благодаря кампусу-сателлиту и программе ASCI они смогут внести свой вклад в развитие Монголии, готовя специалистов начального и среднего звена к роли будущих лидеров.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения