В Улан-Баторе стартовал чемпионат Азии по шахматам среди школьников

CentralAsia (MNG) -

25 октября в Улан-Баторе стартовал чемпионат Азии по шахматам среди школьников. В 19-м выпуске турнира примут участие 677 шахматистов из 16 стран, которые поборются за 432 медали в стандарте, блице и рапиде.

В соревновании, имеющем особое значение для развития интеллекта учащихся, принимают участие 677 детей из 16 стран, включая Индию, Китай, Казахстан, Кыргызстан, Малайзию, Республику Корея и Австралию, в шести возрастных категориях. Россия вступила в Азиатскую шахматную федерацию два года назад, и в этом году шахматисты страны участвуют в нём впервые.

Занданшатар Гомбожав

Открывая турнир, премьер-министр и президент Федерации шахмат Монголии Занданшатар Гомбожав сказал: «Этот турнир особенно важен для развития ценных традиций интеллектуального спорта, укрепления дружбы между школьниками со всего континента и воспитания будущих интеллектуальных граждан».

Ундрам Чинбат

«Монголы издавна ценят шахматы как средство интеллектуального развития, расширения кругозора и воспитания будущих поколений. Этот турнир — не просто соревнование, но и площадка для дружбы, доверия и интеллектуального обмена среди молодого поколения Азии. Я уверена, что шахматисты, участвующие в турнире, станут будущими мастерами, тренерами, педагогами и лидерами в области науки и технологий», — заявила Ундрам Чинбат, министр культуры, спорта, туризма и молодёжи.

Турнир является самым масштабным по числу участников из нашей страны: в нём приняли участие более 400 детей. Чемпионат Азии среди студентов по шахматам продлится 9 дней, а победителю будет присвоено международное звание в соответствии с правилами Международной шахматной федерации.

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения