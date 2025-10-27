Монголия: забастовка, организованная профсоюзом работников образования, получила широкий отклик

CentralAsia (MNG) -

Учителя и вспомогательный персонал системы образования бастуют по всей стране с 16 октября 2025 года, призывая правительство Монголии увеличить их базовую зарплату до ₮3.5 млн (около €840), а также бюджет образования на 2026 год.

Рабочий комитет ФПОНМ координирует забастовочные действия

Забастовка была организована Федерацией профсоюзов работников образования и науки Монголии (ФПОНМ) с требованием улучшения условий жизни для педагогов и увеличения инвестиций в государственное образование.

В ФПОНМ был создан рабочий комитет для координации забастовок по всей стране и обмена информацией в режиме реального времени со всеми своими членами и общественностью. В состав комитета вошли руководство, юридический консультант и технические специалисты.

Профсоюз организует онлайн-курсы обучения для консультирования своих членов с 9:00 до 17:00, а также посещает школы, чтобы помочь им создать профсоюзные комитеты.

21 октября 2025 года президент ФПОНМ Цогтгэрэл Замбал встретился с министром финансов Жавхланом Болдом, министром семьи, труда и социальной защиты Аубакиром Тилеуханом и министром образования Наранбаяром Пурэвсурэном, чтобы вновь выдвинуть и обсудить дальнейшие требования по повышению заработной платы работников образования.

Правительство предложило постепенно повышать зарплату учителей в период с 2026 по 2028 год, достигнув необходимого уровня в ₮3.5 млн к 2028 году. Это означает, что повышение зарплаты учителей на 15–20% приведёт к увеличению только базовой зарплаты учителей на ₮150–₮200 тыс. (€36–€48). «Короче говоря, мы не можем принять это предложение», — подчеркнул г-н Цогтгэрэл Замбал. 22 октября 2025 года министр образования Наранбаяр Пурэвсурэн внёс предложение о начале коллективных переговоров.

С самого начала забастовки к Федерации профсоюзов работников образования и науки Монголии (ФПОНМ) в Улан-Баторе присоединились 18 837 учителей и преподавателей из 83 средних школ, 215 детских садов и 3 школ – всего 331 учебное заведение. К забастовке также присоединились 3308 учителей и преподавателей из аймаков Орхон, Сухбаатар, Ховд, Булган и Төв. Каждые два часа забастовочные комитеты подсчитывают количество учителей и преподавателей, присоединившихся к забастовке.

17 октября 2025 года к забастовке присоединились 85 средних школ, 218 детских садов и 35 общеобразовательных школ – всего 372 учебных заведения – из регионов. В забастовке приняли участие 22 791 учитель и преподаватель. К забастовке также присоединились учителя и преподаватели из 10 регионов, а именно из Орхона, Сухбаатар, Ховда, Булгана, Төв, Дархана, Архангая, Дорноговь, Говьсумбэра и Хэнтия. В забастовке приняли участие 2919 учителей и преподавателей из 35 школ и 31 детского сада.

С 20 октября 2025 года к забастовке присоединились более 558 учебных заведений и около 30 000 работников образования.

«Всё больше школ и детских садов присоединяются к забастовке. Мы не остановим забастовку. Предложение правительства было отклонено ФПОНМ», — признал лидер профсоюза Цогтгэрэл Замбал.

Общенациональная забастовка началась после нескольких дней мирных сидячих забастовок учителей и работников сферы образования в Улан-Баторе, которые привлекли внимание всей страны и вызвали растущую солидарность со стороны других секторов, например, работников железнодорожного транспорта, присоединившихся к протесту. Опираясь на мощную поддержку общественности, ФПОНМ уже озвучил требования педагогов на встрече с представителями органов государственной власти 8 октября 2025 года, призвав правительство уделять первоочередное внимание инвестициям в учителей и сферу образования.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения