Монголия и Иордания провели первую политическую консультативную встречу в Аммане

CentralAsia (MNG) - Первая политическая консультативная встреча между Министерством иностранных дел Монголии и Министерством иностранных дел и по делам эмигрантов Иорданского Хашимитского Королевства состоялась 23 октября 2025 года в Аммане, столице Иордании. Об этом сообщается на странице Министерства в Facebook.

Монгольскую делегацию приветствовал Генеральный секретарь Министерства иностранных дел Дхайфаллах Али Аль-Файез, и состоялись переговоры по вопросам укрепления двусторонних отношений и сотрудничества.

Стороны обменялись мнениями о политической, социальной и экономической ситуации в Монголии и Иордании. Стороны обсудили усилия по укреплению двустороннего сотрудничества во взаимовыгодных секторах, включая продовольствие, сельское хозяйство, энергетику, культуру и образование. В этом контексте была выражена поддержка более тесным связям между торгово-промышленными палатами, а также поощрению более активного взаимодействия между деловыми кругами.

Кроме того, делегации также обменялись мнениями по региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес, подтвердив приверженность дальнейшему сотрудничеству в рамках Организации Объединенных Наций и других международных организаций.

Ключевым итогом консультативной встречи стало подписание Меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству между министерствами иностранных дел двух стран, который подписали Булган Энхтувшин, Посол Монголии в Иорданском Хашимитском Королевстве с резиденцией в Египте, и Генеральный секретарь Министерства иностранных дел Дайфаллах Али Аль-Файез.

Сопредседателями встречи выступили Ананд Амгалан, директор Департамента Америки, Ближнего Востока и Океании Министерства иностранных дел Монголии, и Мохаммад Абу Ванди, генеральный директор Департамента Азии Министерства иностранных дел Иордании.

