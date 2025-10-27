Монголия будет сотрудничать с Китаем, Южной Кореей и ООН для борьбы с участившимися жёлтыми пыльными бурями

CentralAsia (MNG) - Монголия согласилась объединить усилия с Китайской Народной Республикой, Республикой Корея и Организацией Объединенных Наций для борьбы с участившимися в последние годы жёлтыми пыльными бурями. Песчаные бури, зарождающиеся в опустыненных районах Монголии, достигли уровня, характерного для качества воздуха и теплового стресса в Китае и Южной Корее, что делает эту проблему актуальной в региональном масштабе.

24 октября 2025 года государственный секретарь Министерства охраны окружающей среды и изменения климата Монголии Батбаяр Шурэнчулуун встретился с заместителем Исполнительного секретаря по партнерству и координации Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО ООН) Хирохито Тода и главой офиса ЭСКАТО ООН в Восточной и Северо-Восточной Азии (базируется в Инчхоне, Южная Корея) доктором Ганболдом Баасанжавом и обсудил этот вопрос.

Они подчеркнули необходимость активизации усилий по предотвращению песчаных и пыльных бурь и усилению мер по адаптации к изменению климата, а также договорились о запуске совместных региональных и национальных инициатив и их представлении на 17-й сессии Конференции сторон Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием (КС-17), которая состоится в августе следующего года в Улан-Баторе. Стороны также обменялись мнениями о совместных проектах и ​​программах, а также о предложениях, выдвигаемых Монголией в преддверии КС-17.

