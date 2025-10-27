Путин: Россия провела испытания «Буревестника» — крылатой ракеты с ядерной силовой установкой

CentralAsia (CA) - Россия провела испытания крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник» с ядерной силовой установкой, заявил РФ Владимир Путин.

Президент приехал в один из пунктов управления объединенной группировки войск и провел совещание с участием главы Генштаба ВС России Валерием Герасимовым и командующими, сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

На видео, опубликованном Кремлем, одетый в военную форму Путин заявляет, что на этой неделе российские вооруженные силы провели тренировку стратегических наступательных сил, в ходе которой «выполнены учебно-боевые пуски всех трех компонентов стратегических ядерных сил» и осуществлены испытания «перспективных образцов вооружений».

Затем с докладом выступил Валерий Герасимов. Он заявил, что в ходе тренировки стратегических ядерных сил были выполнены учебно-боевые пуски межконтинентальных баллистических ракет «Ярс» и «Синева» и двух крылатых ракет Х-102. Путин добавил, что испытания «в очередной раз подтвердили надежность ядерного щита России» и попросил Герасимова также доложить об испытаниях крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник» с ядерной энергетической установкой.

Герасимов заявил, что испытание «Буревестника» было проведено 21 октября. Отличие этого испытания, отметил он, заключалось в том, что полет был многочасовым. По его словам, ракета преодолела 14 тысяч километров и находилась в воздухе около 15 часов. «Технические характеристики ракеты позволяют применять ее с гарантированной точностью по высокозащищенным объектам на любом расстоянии», — сказал Герасимов.

Путин добавил, комментируя испытания «Буревестника», что это «уникальное изделие, которого в мире ни у кого нет». «Надо определить возможные способы применения и начать готовить инфраструктуру для размещения этого оружия в наших вооруженных силах», — сказал Путин. «Есть», — ответил Герасимов.

Путин впервые рассказал о разработке межконтинентальной крылатой ракеты «Буревестник» в 2018 году во время послания Федеральному собранию. Американский аналитический центр Nuclear Threat Initiative писал со ссылкой на данные американской разведки, что с 2017 по 2019 годы Россия провела не менее 13 испытаний «Буревестника», но только два из них оказались «частично успешными». В августе 2019 года на полигоне под Северодвинском в Архангельской области произошел взрыв, во время которого погибли семь сотрудников «Росатома» и Минобороны. Позже власти признали, что взрыв случился на объекте, который мог быть источником радиации.

В октябре 2023 года Путин заявил, что в России проведено «последнее успешное испытание» крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной силовой установкой. В это же время журналисты The New York Times, изучившие спутниковые снимки, пришли к выводу, что Россия готовится к испытаниям «Буревестника» в районе полигона Паньково на архипелаге Новая Земля или уже их провела. В августе 2025 года вновь появились сообщения о том, что Россия готовится к новому испытанию «Буревестника» — свидетельства этого независимые исследователи увидели на спутниковых снимках полигона на Новой Земле.