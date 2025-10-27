экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Мероприятие «Үouth in Diplomacy», организованное в ознаменование 80-летия ООН

CentralAsia (MNG) -  В рамках празднования 80-летия Организации Объединенных Наций Министерство иностранных дел (МИД) Монголии и Офис Постоянного координатора ООН 22 октября 2025 года совместно организовали мероприятие «Үouth in Diplomacy». Об этом сообщается на странице Министерства в Facebook.

Яап ван Хирден
Яап ван Хирден
Мандхай Батсурэн
Мандхай Батсурэн

На церемонии открытия с вступительной речью выступили Постоянный координатор ООН Яап ван Хирден и Генеральный директор Департамента многостороннего сотрудничества МИДа Мандхай Батсурэн, которые подчеркнули важность подготовки нового поколения специалистов в области внешней политики и дипломатии Монголии, поддержки участия молодежи и обеспечения последовательного выражения мнений молодежи в Организации Объединенных Наций.

В мероприятии приняли участие около 100 человек, среди которых молодые дипломаты Министерства иностранных дел, молодые офицеры, служившие в миротворческих миссиях ООН, студенты факультета международных отношений Государственного университета Монголии и молодые сотрудники Офиса постоянного координатора ООН. В ходе мероприятия состоялись дискуссии о роли и участии молодежи в многостороннем сотрудничестве.

