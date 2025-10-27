БАХРЕЙН 2025: юный монгольский спортсмен муай-тай завоевал первую бронзовую медаль для своей страны

III Азиатские юношеские игры 2025 года пройдут в Манаме (Бахрейн) с 22 по 31 октября 2025 года.

16-летний юный боец БЯМБАЦОГТ Мягмар завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 54 кг на Азиатских юношеских играх по тайскому боксу, став первым в истории монгольского муай-тай обладателем медали Азиатских юношеских игр.

Из 19 спортсменов, выступавших в его весовой категории, наш спортсмен одержал победу над спортсменами из Палестины и Туркменистана, а затем уступил камбоджийцу Чонгу Висалу, завоевавшему серебряную медаль, и завоевал бронзовую. Золотую медаль завоевал спортсмен из Узбекистана Нурхужаев Мукаффар.

Спортсмены из 45 стран, входящих в Олимпийский совет Азии, в течение 10 дней будут соревноваться в 24 видах спорта. Юношеские игры будут проводиться для спортсменов в возрасте от 14 до 18 лет, спустя 12 лет после того, как Игры в последний раз проводились в Сингапуре в 2009 году и в Нанкине (КНР) в 2013 году.

