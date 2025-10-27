Генпрокуратура Казахстана вновь проверит активы племянника Назарбаева

Нурбол Назарбаев

CentralAsia (KZ) - Генеральная прокуратура Казахстана проверяет активы Нурбола Назарбаева — сына Болата Назарбаева и племянника бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Об этом сообщил глава надзорного органа Берик Асылов в ответе на депутатский запрос, передает Tengrenews.kz.

Месяц назад мажилисмен (депутат нижней палаты парламента Казахстана) Ринат Зайыт заявил, что Нурбола Назарбаева через суд лишили активов на 57 млрд тенге ($106 млн) и все его банковские счета заморожены. При этом, Зайыт упомянул о возможном рейдерском захвате рынков со стороны Болата Назарбаева и о наличии у его семьи «скрытых активов», потребовав провести их инвентаризацию, выявить незаконные и вернуть их государству.

1 октября депутат Ермурат Бапи направил похожий запрос, потребовав возобновить уголовное дело в отношении Нурбола Назарбаева. Он тогда сообщил, что к нему обратился бизнесмен из Караганды Куат Ерментаев по поводу рейдерского захвата его собственности племянником бывшего президента.

Комментируя данные обращения, генпрокурор отметил, что «работа в рамках закона охватывает указанных в них лиц».

«Однако в соответствии с пунктом 3 статьи 8 закона уполномоченный орган и члены комиссии по возврату активов обязаны обеспечивать сохранность и конфиденциальность полученных данных. Информация, указанная вами, будет учтена при противодействии незаконному отчуждению активов и их возврате», — отметил Берик Асылов.

Нурбол Назарбаев — сын младшего брата бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, Болата Назарбаева. Ранее работал в прокуратуре и органах внутренних дел. Также занимается бизнесом. По данным Forbes, он владеет ТОО «Prime Capital Invest» и ТОО «Prime Capital Holding».

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 12 июля 2023 года подписал закон «О возврате государству незаконно приобретенных активов». Подробнее об этом беспрецедентном для постсоветского пространства документе, на кого распространяется закон и как применяется.

За время действия закона государству были возвращены активы на 1,3 трлн тенге ($2,4 млрд). Из них добровольно — 750 млрд тенге ($1,4 млрд) и имущество на 103 млрд тенге ($191 млн). Остальные активы были возвращены принудительно.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения