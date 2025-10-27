В России заявили об атаке почти 200 дронов, более 30 из которых «летели на Москву»

Иллюстрациялык сүрөт

CentralAsia (CA) - Минобороны РФ в своей сводке сообщило о «перехвате» и «уничтожении» 193 украинских дронов самолетного типа за ночь.

По его данным, 42 БПЛА сбили над Калужской областью, 40 — над Московской, 32 — над Тульской, 10 — над Курской, семь — над Орловской областью, по четыре — над Ростовской и Воронежской областями, по два — над Оренбургской и Тамбовской областями, по одному — над Белгородской, Липецкой и Самарской областями.

Как заявил мэр Сергей Собянин, российские силы противовоздушной обороны (ПВО) с вечера 26 октября сбили на подлете к Москве 34 беспилотника. О первом перехваченном дроне он написал в телеграм-канале в 17:41 мск, а о последнем — в 3:47. «На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — уточнил в каждом случае Собянин. О повреждениях на земле или пострадавших столичный градоначальник информации не предоставил.

Ночью временно закрывались два московских аэропорта — Домодедово и Жуковский. К утру ограничения в них были сняты. Также закрывались аэропорты в других регионах, затронутых атаками.

Телеграм-канал Astra утверждает со ссылкой на подписчиков, что в Новой Москве в районе Коммунарки во время атак беспилотников были взрывы, после которых был виден дым в районе лесного массива.