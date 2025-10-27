Математика показала: случайное зарождение жизни почти невозможно, - ученые

На этой иллюстрации ранней Земли можно увидеть жидкую воду, а также магму, вытекающую из ядра планеты в результате сильного удара. // Симона Марчи

CentralAsia (CA) - Новое исследование британского ученого ставит под сомнение традиционные представления о возникновении жизни на Земле. Роберт Эндрес из Имперского колледжа Лондона с помощью математических методов и теории информации пришел к выводу: спонтанное появление живых организмов из неживой материи было настолько маловероятным, что современная наука не может полностью это объяснить.

Ученый применил принципы теории информации, чтобы рассчитать вероятность самопроизвольной сборки первой примитивной клетки из простых химических элементов. Результаты оказались поразительными: шансы на такое событие ничтожно малы.

Эндрес сравнивает этот процесс с попыткой написать связную научную статью, случайным образом набирая буквы на клавиатуре. Чем сложнее должна быть система, тем быстрее вероятность успеха стремится к нулю. По законам физики любая система стремится к хаосу, а не к упорядоченности, поэтому создание сложной молекулярной структуры, необходимой для жизни, представляет огромную проблему.

Время работало против жизни

Исследование показывает: случайных химических реакций и природных процессов было недостаточно для зарождения жизни за то время, которое имелось в распоряжении ранней Земли. Это не означает, что появление жизни было невозможным — скорее, в современных научных моделях отсутствуют какие-то важные элементы.

«Определение физических принципов, лежащих в основе возникновения жизни из неживой материи, остается одной из величайших нерешенных проблем биологической физики», — отмечает исследователь.

Нужны новые объяснения

Эндрес не исключает естественного происхождения жизни, но считает, что ученым предстоит открыть новые физические законы или механизмы, которые помогли преодолеть колоссальные информационные барьеры. Возможно, существуют неизвестные пока процессы, способствующие самоорганизации материи.

В работе также упоминается гипотеза направленной панспермии — идея о том, что жизнь могла быть занесена на Землю развитой внеземной цивилизацией. Эту теорию в свое время выдвигали Фрэнсис Крик и Лесли Оргел. Однако Эндрес считает такое объяснение излишне сложным и противоречащим принципу «бритвы Оккама», согласно которому следует предпочитать более простые объяснения.

Исследование не дает окончательного ответа на вопрос о происхождении жизни, но открывает новые направления для поиска. Объединяя математику и биологию, ученые постепенно приближаются к пониманию одной из главных тайн: как из неживого возникло живое.