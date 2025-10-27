Трамп выразил желание встретиться с Ким Чен Ыном

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп не исключил продления своей поездки в Азию ради встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Трамп заявил журналистам, что «был бы рад» поговорить с северокорейским лидером, передает AFP.

26 октября президент начал свое первое турне в Азию с прибытия на саммит АСЕАН в Куала-Лумпуре. СМИ писали, что он может встретиться с лидером КНДР во время посещения демилитаризованной зоны, расположенной между Северной и Южной Кореей. Ожидается, что перед этим Дональд Трамп посетит Малайзию, Японию и Южную Корею.