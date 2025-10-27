экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Минэнерго России рассказали, из-за чего произошел рост цен на топливо на бирже
CentralAsia (CA) -  Рост цен на топливо на бирже в России в августе произошел из-за плановых ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ), сезонного спроса и ажиотажа на торговой площадке. Об этом в интервью ТАСС заявил глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев.

«Для начала поясню, почему вообще сложилась такая ситуация с ценами. В августе на бирже произошел их рост из-за двух основных причин. Во-первых, это сезон плановых ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ), что сократило объемы производства. Во-вторых, сказался традиционный высокий сезонный спрос», - сказал он.

Кроме того, в этом году на рынок и на поведение покупателей повлияли сообщения о временных остановках на некоторых заводах, подчеркнул министр. «Все это вместе спровоцировало ажиотажный спрос и рост биржевых цен», - отметил Цивилев.

Стоимость бензина на бирже летом и осенью 2025 года несколько раз обновляла исторический максимум, позднее президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 1 октября 2025 года по 1 мая 2026 года порог отклонения для выплаты топливного демпфера по бензину и дизельному топливу учитываться не будет. Это позволит сохранить выплаты производителям топлива и поможет стабилизировать цены на внутреннем рынке, сообщили в Минэнерго РФ. 

