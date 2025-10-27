Токаев и Путин обсудили госвизит президента Казахстана в Россию, который состоится 12 ноября

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провёл телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба Акорды.

Во время беседы обсуждались вопросы подготовки предстоящего государственного визита президента Казахстана в РФ. Главы государств отметили особое значение предстоящих переговоров в Москве для дальнейшего развития стратегического партнёрства и союзнических отношений двух стран. Также были затронуты некоторые аспекты современной ситуации в мире.

Государственный визит президента Казахстана в Россию запланирован на 12 ноября.

