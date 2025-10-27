Ночь в Санкт-Петербурге стала рекордно теплой почти за 90 лет

CentralAsia (CA) - В Санкт-Петербурге температура воздуха ночью 26 октября обновила рекорд 1937 года (+9,6 градусов) и достигла +10,6 градусов, сообщил в Telegram-канале главный синоптик города Александр Колесов.

«Ночью 26 октября в Санкт-Петербурге минимальная температура воздуха не опустилась ниже +10,6 градуса, а это абсолютный максимум ночной температуры в городе для этих суток», – написал Колесов.

Синоптик также отметил, что температура воздуха в Санкт-Петербурге превышала норму на 5-6 градусов в последние дни. В течение текущей недели Колесов спрогнозировал дневную температуру до +9 градусов.