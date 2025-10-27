Теплую и дождливую погоду ожидают синоптики в Казахстане в ближайшие дни

CentralAsia (KZ) - «Казгидромет» представил прогноз погоды на ближайшие три дня.

В предстоящие дни на запад Казахстана будет смещаться атлантический циклон. Пройдут дожди, усилится ветер, преимущественно, на западе страны. На севере, в центре и на востоке страны в эти дни сохранится погода без осадков, лишь днём 30 октября дожди подойдут и на север Казахстана. В южных регионах также ожидаются дожди, а в горных районах ночью – дождь или снег.

В ночные и утренние часы в Казахстане ожидаются туманы. Прогнозируется повышение температуры днём:

на севере – до +10+15°C;

в центре и на востоке – до +10+18°C;

на юге – до +20+28°C.

На западе и юго-востоке ожидается столбики термометров опустятся до +9+17°C.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения