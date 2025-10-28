Экс-спикер обвиняется в получении взятки в крупном размере. Его подозревают в незаконном обогащении

Экс-спикер Амарбаясгалан Дашзэгвэ обвиняется в злоупотреблении властью и положением, получении взятки в крупном размере и неправомерном обогащении. Об этом сообщила в своем заявлении для прессы столичная прокуратура.

«Следственный отдел Антикоррупционного управления Монголии внес представление о возбуждении уголовного дела в отношении депутата Амарбаясгалана Дашзэгвэ по факту злоупотребления властью и служебным положением политически влиятельным лицом, получения взятки в крупном размере и незаконного обогащения», — говорится в сообщении.

«Прокуратура, изучив материалы дела, признала обоснованным выдвинутое на прошлой неделе представление следователя и возбудила уголовное дело в отношении депутата Амарбаясгалана Дашзэгвэ по статьям «Злоупотребление властью и служебным положением политически влиятельным лицом», «Получение взятки в крупном размере» и «Неосновательное обогащение политически влиятельным лицом», предусмотренным статьей 22.1 части 1 Особенной части Уголовного кодекса, и передала его в следственный орган».

Амарбаясгалан Дашзэгвэ— монгольский политик, депутат Великого Государственного Хурала и член Монгольской народной партии (МНП). Он занимал пост председателя Великого государственного хурала с июля 2024 года по октябрь 2025 года, после чего был отстранён от должности Великим Государственным Хуралом. Данные о его доходах еще не опубликованы.

