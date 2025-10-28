Rio Tinto и SPIC Qiyuan запускают пилотный парк аккумуляторных грузовиков на руднике Оюу-Толгой в Монголии

Rio Tinto и китайская Государственная энергетическая инвестиционная корпорация (China Power Investment Corporation - SPIC) Qiyuan начали экспериментальную поставку аккумуляторных батарей для электросамосвалов на медном руднике Оюу-Толгой в Монголии.

Испытание стало первым опытом Rio Tinto в использовании электрических самосвалов со сменными аккумуляторами на открытых горных работах. Это важный шаг на пути к разработке экономически эффективной технологии и накоплению опыта, необходимого для сокращения выбросов от горнодобывающего транспорта, который является одним из основных источников углеродного следа компании по категориям 1 и 2.

За последний год компании Rio Tinto и SPIC Qiyuan поставили и установили парк из восьми 91-тонных грузовиков Tonly, а также 13 аккумуляторных батарей (каждая емкостью 800 кВт⋅ч), станцию ​​замены аккумуляторных батарей, статическое зарядное устройство и вспомогательную инфраструктуру.

Теперь грузовики будут использоваться компанией Оюу-Толгой для строительства хвостохранилища и транспортировки верхнего слоя почвы, предоставляя Rio Tinto практический опыт эксплуатации и обслуживания полностью аккумуляторного электромобиля и сменной системы зарядки.

Технология замены аккумуляторов позволяет заменить аккумулятор электрического карьерного самосвала на станции замены аккумуляторов менее чем за семь минут, без необходимости заряжать автомобиль на стационарной зарядной станции. Это минимизирует время простоя и повышает эффективность работы оборудования.

Бен Воффенден, генеральный директор Rio Tinto по глобальному развитию оборудования и переходу на дизельное топливо, отметил: «Запуск этого эксперимента с SPIC Qiyuan — важная веха, позволяющая использовать широко распространенную и ведущую китайскую технологию замены аккумуляторов в рамках партнерства, которое поддерживает стремление Rio Tinto ускорить внедрение низкоуглеродных инноваций. Быстрое внедрение и оперативное освоение опыта эксплуатации подчеркнули важность партнерских отношений в продвижении низкоэмиссионных альтернативных транспортных решений для нашего бизнеса».

«Благодаря сотрудничеству с такими партнерами, как SPIC Qiyuan и Tonly, Rio Tinto быстро выявляет и внедряет экономически эффективные, проверенные инновации, которые могут способствовать повышению операционной эффективности и достижению целей декарбонизации».

Генеральный директор компании Qiyuan Green Power г-н Го Пэн отметил: «Для нас большая честь сотрудничать с Rio Tinto в проведении этого знаменательного испытания грузовика со сменными аккумуляторами на руднике Оюу-Толгой. Компания SPIC Qiyuan стремится развивать инновационные технологии в области зеленой энергетики, и это партнерство демонстрирует значительный потенциал наших проверенных решений по замене аккумуляторных батарей, помогая клиентам горнодобывающей промышленности по всему миру сокращать выбросы и повышать эксплуатационную эффективность. Мы с нетерпением ждем углубления нашего сотрудничества с Rio Tinto для совместного изучения более широких перспектив перехода горнодобывающей промышленности к низкоуглеродным технологиям».

Испытания оборудования продлятся до конца 2026 года и помогут Rio Tinto выявить возможности для более широкого внедрения этой низкоэмиссионной технологии в масштабах всей компании. Глобальный автопарк Rio Tinto, насчитывающий 700 самосвалов, включает около 100 единиц малого и среднего класса (грузоподъёмностью 100–200 тонн), что открывает возможности для внедрения технологии замены аккумуляторов текущего поколения.

источник: MiddleAsianNews

