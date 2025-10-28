экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Премьер-министр: Правительство будет решительно и настойчиво бороться с хищением ресурсов и угля

Премьер-министр Монголии Занданшатар Гомбожав представил парламенту решение о назначении депутата Энхбаяра Баттөмөра членом правительства Монголии, министром юстиции и внутренних дел.

В своем выступлении парламенту премьер-министр осветил следующие вопросы:

  • В общих интересах монгольской экономики и народа прекратить хищение ресурсов и угля, устранить причиненный ущерб, привлечь виновных к ответственности в рамках закона и сократить теневую экономику.

  • Поэтому принимается это решение, поскольку считается целесообразным внести изменения и реформы в правовую и судебную системы, а также политику в целях сокращения теневой экономики и борьбы с хищением материальных ценностей и угля.

  • Энхбаяр Баттөмөр — превосходный и профессиональный человек с более чем 20-летним опытом работы в юридической сфере, считается мужественным политиком, умеющим заслужить доверие народа.

  • Пустая политизация последних дней создала неопределенность в нормальном функционировании страны, народа, правительства и частного сектора, а есть много неотложных и срочных социально-экономических вопросов, которые необходимо решить, таких как подготовка к зиме, бензин и заработная плата.

  • Народ требует от нас: «Занимайтесь своей работой, а не политикой, и решайте свои проблемы». Я верю, что высшая власть государства, парламент, отнесётся к этому с уважением. Поэтому я назначаю Энхбаяра Баттөмөра министром внутренних дел.

  • Правительство будет решительно и настойчиво бороться с хищением ресурсов и угля. Правительство будет прилагать еще больше усилий, чтобы привлечь к ответственности всех виновных в хищении народного богатства, раскрыть скрытую правду и установить строгий общественный надзор.

  • Согласно статье 38, части 2 Конституции, Правительство Монголии осуществляет основные функции по реализации государственных законов, защите прав и свобод человека, поддержанию общественного порядка и борьбе с преступностью. Это священная обязанность органов юстиции и внутренних дел, которые являются сердцем государства. Целостность государства и доверие граждан неразрывно связаны. Закон должен служить справедливо, а государство должно действовать ответственно.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

