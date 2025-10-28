Премьер-министр: Правительство будет решительно и настойчиво бороться с хищением ресурсов и угля

CentralAsia (MNG) -

В своем выступлении парламенту премьер-министр осветил следующие вопросы:

В общих интересах монгольской экономики и народа прекратить хищение ресурсов и угля, устранить причиненный ущерб, привлечь виновных к ответственности в рамках закона и сократить теневую экономику.

Поэтому принимается это решение, поскольку считается целесообразным внести изменения и реформы в правовую и судебную системы, а также политику в целях сокращения теневой экономики и борьбы с хищением материальных ценностей и угля.

Энхбаяр Баттөмөр — превосходный и профессиональный человек с более чем 20-летним опытом работы в юридической сфере, считается мужественным политиком, умеющим заслужить доверие народа.

Пустая политизация последних дней создала неопределенность в нормальном функционировании страны, народа, правительства и частного сектора, а есть много неотложных и срочных социально-экономических вопросов, которые необходимо решить, таких как подготовка к зиме, бензин и заработная плата.

Народ требует от нас: «Занимайтесь своей работой, а не политикой, и решайте свои проблемы». Я верю, что высшая власть государства, парламент, отнесётся к этому с уважением. Поэтому я назначаю Энхбаяра Баттөмөра министром внутренних дел.

Правительство будет решительно и настойчиво бороться с хищением ресурсов и угля. Правительство будет прилагать еще больше усилий, чтобы привлечь к ответственности всех виновных в хищении народного богатства, раскрыть скрытую правду и установить строгий общественный надзор.