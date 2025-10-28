Старейшина Нил Л. Андерсен Церкви Иисуса Христа Святых последних дней посетил Гандантэгчинлин

«Недавно мне посчастливилось вернуться в монастырь Гандантэгчинлин (Гандан) в Монголии. Меня радушно встретил мой друг, достопочтенный Батцэнгэл, с которым я впервые встретился в октябре прошлого года», — написал старейшина.

Геше Батцэнгэл — старший административный член монастыря и директор отдела по связям со СМИ, общественностью и общественностью монастыря Гандантэгчинлин.

Наши друзья в монастыре поделились своими знаниями о буддийских учениях, которые вдохновляют людей жить дисциплинированно, сострадательно и стремиться к лучшему. Эти учения включают в себя стремление к правильным мыслям и действиям, развитие смирения и практику осознанности, отметил Нил Л. Андерсен.

«Осознавая, что добрые дела приносят пользу другим, а злые — вред, мы видим в этих истинах отражение нашей собственной веры в то, что «по плодам их узнаете их» (Матфея 7:20). Мы радуемся ценностям, которые разделяем. Вместе мы поддерживаем важность религиозной свободы в Монголии и продолжаем расширять понимание наших верований. Давайте же продолжим строить мосты веры и дружбы по всему миру».

Нил Линден Андерсен (родился 9 августа 1951 года) — американский религиозный лидер и бывший руководитель бизнеса, член Кворума Двенадцати Апостолов Церкви Иисуса Христа Святых последних дней (Церкви СПД). Он был поддержан в звании апостола 4 апреля 2009 года на Генеральной конференции Церкви. На момент своего призвания в Кворум Двенадцати Апостолов Андерсен с 1993 года занимал пост должностного лица высшего руководства Церкви СПД, включая службу в Президентстве Кворума Семидесяти с 2005 по 2009 год. В настоящее время он является восьмым по старшинству апостолом Церкви.

Андерсен родился в Логане, штат Юта, и вырос недалеко от Покателло, штат Айдахо. В молодости он служил миссионером Церкви СПД во Франции. После миссии он окончил Университет имени Бригама Янга (BYU) в 1975 году, получив степень бакалавра экономики, и был избран вице-президентом студенческого совета. Позже, в 1977 году, он получил степень магистра делового администрирования (MBA) в Гарвардской школе бизнеса. Позже он жил и работал в Тампе, штат Флорида, где был вице-президентом Morton Plant Health System. Находясь в Тампе, Андерсен служил в Церкви СПД в качестве президента кола.

