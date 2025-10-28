экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Открывается выставка «Эх дэлхийгээ анагаахуй — Тэнгэрт илгээх захидал» («Исцелим Мать-Землю — Письмо Небесам»). Видео

CentralAsia (MNG) -  

Выставка «Эх дэлхийгээ анагаахуй — Тэнгэрт илгээх захидал» («Исцелим Мать-Землю — Письмо Небесам») пройдет в Художественной галерее Hue art gallery с 27 октября по 30 ноября.

Выставка, которая впервые проходит в Монголии, уникальна тем, что она сочетает в себе наследие и современный стиль, предоставляя возможность «создать пламя двух огней из войлока, обозначающее границу между небом и землей, и передать те же пожелания в письме, которое их охватывает».

Выставка также продлится с 4 декабря 2025 года по 18 января 2026 года в Национальном музее Чингисхана.

В июне прошлого года монгольские и немецкие художники совместно провели свою первую выставку под названием «Эх дэлхийгээ анагаахуй» («Исцелим Мать-Землю») в Дюссельдорфе (Германия) в рамках празднования 50-летия установления дипломатических отношений между Монголией и Федеративной Республикой Германия.

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com