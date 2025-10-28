В Турции произошло землетрясение магнитудой 6,1 балла

CentralAsia (CA) - В турецком городе Сындыргы 27 октября зафиксировано землетрясение магнитудой 6,1 балла. Очаг подземных толчков находился на глубине почти 6 км.

В результате стихийного бедствия обрушились три здания и магазин. Глава МВД Турции Али Ерликая сообщил, что все находившиеся в этих сооружениях люди были эвакуированы. Пострадавших нет.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в соцсети X, что толчки ощущались в соседних провинциях. По его словам, на месте происшествия уже работают специалисты.