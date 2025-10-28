Центральная лаборатория теперь способна обнаруживать 70 видов тяжелых металлов по всей Монголии

CentralAsia (MNG) - Центральная лаборатория окружающей среды и метрологии при Национальном агентстве по метеорологии и мониторингу окружающей среды (НАММОС) теперь способна определять более 70 видов тяжелых металлов в воздухе, воде и почве на более чем 100 объектах в Улан-Баторе и примерно в 300 объектах в центрах аймаков по всей стране благодаря новому установленному современному аналитическому оборудованию.

Ранее анализу подлежали только восемь видов тяжелых металлов, указанных в национальном стандарте MNS 5850:2019 «Качество почвы. Допустимые концентрации загрязняющих веществ в почве».

Завершены работы по установке и калибровке нового ICP-OES-спектрометра и микроволновых дигесторов, а также с 21 по 24 октября 2025 года проведены обучающие семинары для специалистов региональной лаборатории в аймаке Дархан-Уул.

Современное аналитическое оборудование было закуплено за счёт средств государственного бюджета в соответствии с Законом Монголии «О защите почв и предотвращении опустынивания», долгосрочной политикой развития «Видение 2050», Национальным планом развития Монголии на 2021–2025 годы и Программой действий правительства на 2024–2028 годы. Эти правовые и политические документы направлены на предотвращение, сокращение и контроль загрязнения окружающей среды для обеспечения здоровой и безопасной жизни граждан.

