Зеленский анонсировал расширение дальнобойных ударов по России

Владимир Зеленский

CentralAsia (CA) - Киев готовится расширить географию ударов вглубь территории России, сообщил президент Украины Владимир Зеленский, назвав это «дальнобойными санкциями». По его словам, вопрос обсуждался 27 октября на заседании Ставки Верховного главнокомандующего.

«Главная тематика — наши возможности для дальнобойных санкций против России… Проанализировали эффективность наших дальнобойных ударов за определенный период, достигнутые результаты. Российская «нефтепереработка» уже платит ощутимую цену за войну и будет платить еще больше. Определили задачи по расширению географии применения наших возможностей по дальнобойным ударам», — написал Зеленский в телеграм-канале.

Президент отметил, что на совещании Ставки впервые собрались вместе и производители вооружений для дальнобойных ударов, включая дроны и ракеты, и те, кто отвечает за их эффективное применение и финансирование, и дипломаты. С самыми результативными производителями подписывается долгосрочные трехлетние контракты, и число таких сделок для обеспечения войск будет расти, заявил Зеленский. «Все задачи по дипстрайкам [ударам вглубь РФ] до конца года должны быть полностью реализованы, это включает также расширение географии нашей дальнобойности», — сообщил президент Украины.

На прошлой неделе The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников сообщала, что Вашингтон снял ограничение на использование Киевом ракет большой дальности, поставленных западными союзниками. Это позволяет Украине атаковать цели на территории РФ.

Собеседники газеты также сказали, что ожидают проведения Украиной дальнейших атак по территории России с использованием британских крылатых ракет Storm Shadow, которые запускаются с самолетов и имеют дальность более 290 км. Одна из таких атак состоялась 21 октября, когда ВСУ применили Storm Shadow для удара по химическому заводу в Брянске, выпускающему порох, взрывчатые вещества и компоненты для ракетного топлива.

В июне у Минобороны Украины сообщали, что Киев планирует наращивание числа и масштабов дальнобойных ударов по РФ «в несколько раз». Для этого будут использоваться «десятки тысяч» ударных БПЛА. Через два месяца Киев начал наносить удары по промышленности РФ, включая удары по НПЗ и сопутствующей инфраструктуре.