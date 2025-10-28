Монголия и Секретариат КБО ООН объединяют усилия для продвижения страны в преддверии КС-17

CentralAsia (MNG) - В Монголии работает группа планирования Секретариата Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием (КБО ООН). Об этом сообщается на странице Министерства охраны окружающей среды и изменения климата в Facebook.

Миссия группы — координировать приложение к «Соглашению с принимающей страной», подписанному между правительством Монголии и Секретариатом КБО ООН, а также сосредоточиться на организационных вопросах предстоящей конференции, включая внутреннюю логистику, прием делегатов и совместные усилия по продвижению Монголии на международных мероприятиях.

Государственный секретарь Министерства охраны окружающей среды и изменения климата Монголии Батбаяр Шурэнчулуун принял представителей Секретариата КБО ООН для обсуждения подготовки и планирования 17-й сессии Конференции Сторон (КС-17), которая пройдет в Улан-Баторе с 17 по 28 августа 2026 года.

Рассмотрев совместный план работы группы планирования Секретариата и государственных учреждений Монголии, государственный секретарь Батбаяр подчеркнул, что особое внимание следует уделить вопросам, требующим взаимного согласия в течение этого года.

Представители Секретариата КБО ООН подчеркнули важность инклюзивного участия в КС-17, включая детей, молодёжь, местные сообщества, скотоводов, организации гражданского общества и частный сектор. Подчеркнув необходимость финансовой поддержки для обеспечения их участия, Секретариат подтвердил свою готовность оказывать содействие.

Группа проведет пятидневный рабочий визит в Монголию, представит свой отчет Министерству окружающей среды и изменения климата и Национальному организационному комитету COP17, а также разработает подробный план работы на предстоящий год.

