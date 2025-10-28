Монголия и Германия обсуждают реализацию экологического сотрудничества

CentralAsia (MNG) - В связи с предстоящими очередными переговорами по сотрудничеству в области политики развития между правительствами Монголии и Федеративной Республики Германия в Улан-Баторе представители Министерства окружающей среды и изменения климата во главе с государственным секретарем Батбаяром Шурэнчулууном встретились с представителями Федерального министерства экономического сотрудничества и развития (BMZ), Германского агентства по международному сотрудничеству (GIZ), Банка развития (KfW) и Федерального института геологических наук и природных ресурсов (BGR). Об этом сообщается на странице Министерства охраны окружающей среды и изменения климата в Facebook.

На встрече была подчеркнута важность расширения и углубления отношений и сотрудничества, а также подтверждено многолетнее успешное взаимодействие сторон в области охраны окружающей среды, расширения сети особо охраняемых территорий в Монголии, реализации мер по борьбе с изменением климата, а также устойчивого управления лесами и природными ресурсами.

В начале встречи государственный секретарь Батбаяр Шурэнчулуун подчеркнул, что сфера охраны окружающей среды занимает значимое место в сотрудничестве правительств двух стран, и выразил благодарность за оказанную поддержку в работе по пересмотру законодательства и документов отрасли.

Стороны также договорились сосредоточиться на расширении участия частного сектора в совместной реализации целей зеленого развития Монголии до 2030 года.

В ходе встречи Министерство окружающей среды и изменения климата высказало предложения, в том числе о возобновлении проекта многоцелевой инвентаризации лесов и поддержке глобального партнерства по сотрудничеству «Расширенная ответственность производителя», которое внесет значительный вклад в укрепление принципов устойчивого производства и потребления, в рамках очередных переговоров по сотрудничеству в области политики развития, которые состоятся 30 октября.

Вышеуказанная встреча носила практический характер и имела целью вывести сотрудничество в области охраны окружающей среды между Монголией и Германией на новый уровень и углубить партнерство между двумя странами.

