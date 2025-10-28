В Камеруне самый старый президент в мире переизбрался на 8-й срок – ему 92 года

Поль Бийя

CentralAsia (CA) - В Камеруне 92-летний Поль Бийя переизбран на новый, восьмой президентский срок. Официальные результаты выборов президента страны, которые прошли 12 октября, объявил Конституционный совет Камеруна, передает «Би-би-си».

Согласно данным властей страны, Бийя получил 53,7% голосов избирателей. Его основной соперник, кандидат от оппозиционного Фронта национального спасения Камеруна Исса Чирома набрал 35,2%.

Всего в выборах, помимо Бийи, участвовали еще девять кандидатов. Среди них — двое бывших союзников президента, в числе которых Чирома. При этом власти не допустили до выборов 71-летнего оппозиционера Мориса Камто из Движения за возрождение Камеруна. На президентских выборах 2018 года он занял второе место.

Чирома сразу после голосования заявил о своей победе на выборах. В нескольких городах Камеруна прошли акции протеста оппозиции, переросшие в беспорядки и столкновения с полицией. Штаб Чиромы и местные власти за день до объявления официальных результатов выборов сообщили, что в ходе беспорядков в экономическом центре Камеруна городе Дуала погибли четыре человека.

Поль Бийя — старейший в мире глава государства. Он занимает пост президента Камеруна с 1982 года. В 2008-м он отменил ограничения по количеству президентских сроков, дав себе возможность находиться у власти бессрочно. Новый семилетний срок позволит ему оставаться на посту главы государства почти до 100 лет.

Победы Бийи на выборах сопровождаются обвинениями в фальсификацииях результатов голосования. Его партия «Камерунское народное демократическое движение» и правительство эти обвинения отвергают.